Изменить цены на товары (cms Joomla)

Требуется специалист для наполнения интернет магазина. Так же есть постоянная работа по добавлению контента на сайты на WordPress и Joomla. Интересует долгосрочное сотрудничество. Уважаемые специалисты! Пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену за ед. товара ...