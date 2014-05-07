Добавить сайты в Каталог сайтов

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок186 просмотров
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Нужно наполнить Каталог сайтов

Любые сайты, любой тематике (за исключением сайтов нарушающих законы РФ и содержащие вредоносный код).

Желательно добавить около 200 - 300 сайтов.

Требование:

- Свободное время, желание...

Оплата договорная.

После выполнения:

+ за качество, + дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
KeshaLD
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
ARTkuznyetsov
Олександр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$15
3 дня
Рекомендую как ответственного и качественно работника...
Отличный заказчик. Рекомендую для сотрудничества. Оплата без задержки.
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