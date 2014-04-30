Подача объявлений на avito.ru

Добрый день, требуется грамотный человек, для размещения объявлений о животных на нескольких площадках. В день надо размещать 50-100 объявлений. Все объявлений должны быть уникализированны на 40-60% + я даю вам картинки каждые несколько дней. Обязательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо набрать и подать объявление такого плана -
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/oborudovanie_dlya_biznesa/kreslo_rukovoditelya_washington_293467399
Количество порядка 4-5 тысяч
Цена обявления 5 руб.
Тексты и картинки с сайта донора, цена из предоставленного прайса.
Будут вопросы пишите в личку.
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