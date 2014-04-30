Подача объявлений на avito.ru

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок186 просмотров
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Необходимо набрать и подать объявление такого плана -

http://www.avito.ru/rostov-na-donu/oborudovanie_dlya_biznesa/kreslo_rukovoditelya_washington_293467399

Количество порядка 4-5 тысяч

Цена обявления 5 руб.

Тексты и картинки с сайта донора, цена из предоставленного прайса.

Будут вопросы пишите в личку.

10 лет назад
Jhon
Россия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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