Объявления на сайт

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Нужно разместить 100 однотипных объявлений на 25 украинских досок объявления. Материал и список досок предоставлю

10 лет назад
speedline
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
zebralfa
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Ответственный, пунктуальный исполнитель. Приятно было работать, надеюсь и в будущем будем сотрудничать
Очень довольна сотрудничеством. Четкая постановка задания, ответы на все возникающие вопросы, оплата в срок. Буду рада сотрудничать.
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