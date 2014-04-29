Контент-менеджер

Находить в выделенном городе организации (компании) занимающиеся вывозом мусора. Вносить данные таких организаций на наш сайт. организация = 5 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется человек на постоянную работу, подборка картинок и оформление статей на сайте. Схема работы:
Я отправляю вам текст, вы находите тематически картинки, это может быть как подборка тематических картинок в одну галерею, так и одиночные образы, все зависит от содержания статьи. Все это оптимизируется по шаблону и добавляется на сайт. Картинки качественные и интересные! Предпочтение девушкам со вкусом, которых интересует вышеупомянутая тематика. Есть представление о сео оптимизации +
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Особенности: 1. Наполнение магазина товаром с другого сайта 2. 509 товаров (Разброс по разным категориям) 3. Дополнительные каталоги Задачи: 1) Добавить все характеристики по товарам в соответствующие поля CMS 2) Добавить 1 картинку где-то есть изображения товара, а где то надо сделать ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $25
Необходимо внести 100 товаров на удобный сайт на SImpla cms В приложении файл с ссылками на товары откуда брать информацию. Самое важно в этом проекте это сроки,внести необходимо до завтрашнего утра до 10 по мск. Плачу 8 рублей ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Помогите в поиске информации. Меня интересует база реально действующих предприятий (частных фирм) в определенных регионах России с численностью персонала от 50 человек и выше. Отраслевую принадлежность и конкретные города сообщу выбранному исполнителю. Необходимы: отрасль (или ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно собрать такие данные: Город, адрес, телефоны, сайт, емаил, название компании, ссылка откуда была взята информация. Все данные обязательные. Жду оценки по деньгам за 100 компанийНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется наполнение интренет-магазина на CMS OpenCart. Необходимые пункты для заполнения: - название, цена - description (по шаблону) - keywords (по шаблону) - НЕ уникальное описание и тех. характеристики. НО, текст должен быть без ошибок и ...Завершен10 лет назад
Нужно заполнить интернет магазин товаромНаполнение сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести товары с сайта производителя в интернет магазин около 200 позиций. Товар на сайте производителя. http://pfvektor.com/index.php?a=158&t=10&id=15 Перенесенный товар. http://www.wartechshop.ru/catalog/okhotnichi_aksessuary/chekhly_okhotnichi/419/ CMS Битрикс При переносе необходимо указывать данные для фильтра товаров 4 пункта.Завершен10 лет назад
Суть работы состоит в том, чтобы наполнить сайт рекламного агентства рекламными щитами. Сайт новый, только запускаем. Первым шагом хотим наполнить 500 поверхностей по Москве и Московской области. cms drupal. Карточка рекламного щита представляет собой Фотографию ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнять сайт контентом. Сейчас задача создать 5 новых больших страниц. Требуется КАЧЕСТВО. По адекватной цене. ГОТОВОГО РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО ,а не побаловаться пару раз , надоело уже !!!!! Битрикс.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад