Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт19 заявок373 просмотра
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Здравствуйте. Требуется человек на постоянную работу, подборка картинок и оформление статей на сайте. Схема работы:

Я отправляю вам текст, вы находите тематически картинки, это может быть как подборка тематических картинок в одну галерею, так и одиночные образы, все зависит от содержания статьи. Все это оптимизируется по шаблону и добавляется на сайт. Картинки качественные и интересные! Предпочтение девушкам со вкусом, которых интересует вышеупомянутая тематика. Есть представление о сео оптимизации +

10 лет назад
deoniso
39 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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