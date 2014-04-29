Контент-менеджмент/Наполнение сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Помогите в поиске информации. Меня интересует база реально действующих предприятий (частных фирм) в определенных регионах России с численностью персонала от 50 человек и выше. Отраслевую принадлежность и конкретные города сообщу выбранному исполнителю. Необходимы: отрасль (или ...
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Находить в выделенном городе организации (компании) занимающиеся вывозом мусора. Вносить данные таких организаций на наш сайт.
организация = 5 рублей.
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