Наполнение сайта рекламного агентства

Суть работы состоит в том, чтобы наполнить сайт рекламного агентства рекламными щитами. Сайт новый, только запускаем. Первым шагом хотим наполнить 500 поверхностей по Москве и Московской области. cms drupal. Карточка рекламного щита представляет собой Фотографию щита, основное описание: Регион, шоссе, Адрес, сторона, Цена, номер поверхности, рядом находится, направление работы, описание. И необходимо будет поставить метку на карте, где показывается расположение этого щита. Также необходимо будет заполнение поле тайтл страницы. Куда будет добавляться адрес поверхности. Например, рекламный щит на на Новорязанском шоссе, д.23, сторона А. Информацию(сайты, таблицы) откуда брать всю информацию предоставим. Укажите стоимость заполнений 500 карточек товаров и ваши контакты.