Импорт товаров из CSV и парсинг характеристик

Здравствуйте!

Необходимо наполнить магазин товаром. Магазин на Prestashop. Есть файл с товаром формата CSV. Есть возможность получения одного большого файла со всем товаром сразу или разбить можно файл на несколько, это как вам удобно. Примерное количество товаров 8000 – 10 000.

Также нужно настроить автоматическое обновление остатков и цен каждые 30 мин. Обновляться данная информация должна с сайта поставщика.

Так как в файлах CSV поставщик не размещает характеристики товаров, то необходимо произвести парсинг характеристик ко всему товару. Характеристики можно будет взять на сайте поставщика, но лучше будет с сайта производителя :)

Вид товара: электроника, бытовая техника, автоакустика и т.п.

Оплата ТОЛЬКО по Webmoney.

Предлагайте сроки и цены. Есть большая вероятность работы на постоянных условиях.