Перенос шаблона и контента с Joomla на Wordpress

Есть excel каталог товаров, нужно заполнить интерне-магазин этими товарами. Заполнение простое, дополнительно проинструктирую. Позиций около 100, может 150, с фотографиями, они предварительно вытягиваются из excel файла сохранением как веб-страницы. Ничего сложного. Предлагайте свою цену за 100 товаров и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести с Joomla на Wordpress шаблон и контент сайта http://bryansknovosti.ru
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется человек для наполнения интернет магазина одежды товарами (опенкарт). Исполнитель должен быть из Украины либо свободно владеющий украинским языком, поскольку сайт двуязычный (укр/рус). Постоянная, но не регулярная удаленная работа в удобное для вас время. Требования к контенту: * К-во ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Ищу 1-2 контент менеджеров для наполнения сайта информационными статьями. Движок сайта - 1С Битрикс. Что конкретно требуется и порядок работы: 1. Вы получается от меня док файл со статьями (в этом файле - сами статья, title, ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Нужен человек, который будет наполнять сайт новостями и дополнениями по компьютерной игре DayZ Standalone Несколько новостей в неделю.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для магазина детских колясок необходимо добавить атрибуты к товарам. Информацию искать не нужно, атрибуты уже добавлены, но в неправильном формате. Количество товаров - около 100. Стоимость - 2 руб. /шт. По срокам нужно уложиться в 1-2 ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек который будет подготавливать товар и размещать его на сайт. В месяц порядка 30-200 товаров. Кратко: Товар это сборники для фитнеса. Я скидываю например 20 папок и 20URL откуда брать инфу, вы их подготавливаете к ...Завершен10 лет назад
Существует сеть ресурсов на английском языке медецинской тематики, необходимо публиковать на сайтах-блогах и в blogger.com статьи со ссылками, сколько ссылок и куда в подробностях опишу. Требуется минимально форматировать, заголовки в h3, что то по смыслу помечать ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо осуществлять корректировку данных на сайте по скидкам. Добавление новый акций, корректировка существующих.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо переодически наполнять сайты на вордпресс готовым контентом (обьем маленький) Текст + картинка (найти)+метатеги, ссылки (через плагин, все просто) стоимость 10 руб за статью. + еще маленькая работа, обсудим в процессе.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Набить друпальный сайт товарами. Я даю линк на источник - вы переносите. Возможно придется ресайзить фото. Нечто подобное: http://systema.com. ua/ Так, граждане, тут нужна цена за 1 ед. Обзательно. Общее кол-во будет около 1000. И плз, не ломитесь в ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад