Перенос шаблона и контента с Joomla на Wordpress

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Необходимо перенести с Joomla на Wordpress шаблон и контент сайта http://bryansknovosti.ru

WordPressJoomla
10 лет назад
nowocamp
Антон 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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