Набить контентом

Набить друпальный сайт товарами.

Я даю линк на источник - вы переносите. Возможно придется ресайзить фото.

Нечто подобное: http://systema.com. ua/

Так, граждане, тут нужна цена за 1 ед. Обзательно.

Общее кол-во будет около 1000.

И плз, не ломитесь в личку. Смотрю все в проекте.