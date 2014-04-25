Требуются контент-редакторы

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Суть работы заключается в поиске характеристик для товаров.

Работа происходит в Excel, то есть минимальный опыт работы с таблицами необходим.

Работа постоянная, ежедневная, людей нужно много. Оплата - раз в неделю.

10 лет назад
morozzoff
Морозов 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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