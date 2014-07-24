Заливка сайта на shopcms

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно залить порядка 50-ти товаров. Сайт energo-diesel.ru выполнен на shopcms. У каждого товара должно быть залито:

1. Наименование

2. Метатеги

3. Фото

4. Один абзац описания товара (рерайт 3 предложения)

5. Таблица характеристик - html

6. Список комплектации- html

7. Заполнено порядка 5-ти параметров товара

Нацелен на длительное сотрудничество, по заливке после этой будет еще много задач по этому и другим сайтам.

Пишите свои предложения по цене. Оплата на ЯД.

10 лет назад
Alandrius
Алексей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
knopocka85
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Достаточно сложная и монотонная работа была выполнена качественно, хотя и немного затянули со сроками, все было сделано на хорошем уровне
Хороший заказчик. Всегда на связи, оплата в полном размере и сразу после принятия работы.