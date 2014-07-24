Заливка сайта на shopcms

Нужно залить порядка 50-ти товаров. Сайт energo-diesel.ru выполнен на shopcms. У каждого товара должно быть залито:

1. Наименование

2. Метатеги

3. Фото

4. Один абзац описания товара (рерайт 3 предложения)

5. Таблица характеристик - html

6. Список комплектации- html

7. Заполнено порядка 5-ти параметров товара

Нацелен на длительное сотрудничество, по заливке после этой будет еще много задач по этому и другим сайтам.

Пишите свои предложения по цене. Оплата на ЯД.