Заполнить таблицу характеристик в Excel

Нужен новостник на портал об энергетике, желательно со знанием тематики. От 5 новостей в день - рерайт. Количество символов в новости - от 500 до 1000. Постоянная работа. Долгосрочное сотрудничество. Оплата по договоренности. Ждем предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется шаблон с названиями и артикулами товаров. Требуется заполнить таблицу в Excel характеристиками этих товаров и найти фотографии для каждой товарной позиции. Информацию можно взять из описания прямо в этом шаблоне либо с сайта производителя.
Расскажу все подробно, когда буду отписывать кандидатам.
С уважением,
Жанна
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