Заполнить таблицу характеристик в Excel

Имеется шаблон с названиями и артикулами товаров. Требуется заполнить таблицу в Excel характеристиками этих товаров и найти фотографии для каждой товарной позиции. Информацию можно взять из описания прямо в этом шаблоне либо с сайта производителя.

Расскажу все подробно, когда буду отписывать кандидатам.

С уважением,

Жанна