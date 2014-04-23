Контент-менеджер на информационный ресурс

Необходим КМ на полный рабочий день. Оплата сдельная. Необходимо подбирать ядро для сайта, составлять ТЗ для копирайтера и публиковать статьи. Оплата за 1 опубликованную статью около 200 -250 рублей. Публиковать около 60 минут. В среднем в месяц ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по 4–6 килознаков. Возможно со временем увеличение. Тематика сайта — обустройство дома.
Для начала - тестовый период на 10 статей, сделаю проект для СБР.
Хочу наполнение сайта полностью на аутсорс. Люди без опыта не интересуют.
Сообщите цену вопроса.
С уважением,
Людмила
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