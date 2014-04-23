Контент-менеджер на информационный ресурс

Требуется контент-менеджер. Обязанности: составлять ТЗ для копирайтеров по определенной методике, принимать готовую работу, редактировать, подбирать иллюстрации (от 3 до 15 шт на статью, в зависимости от темы статьи), публиковать. В день — 3–4 статьи по 4–6 килознаков. Возможно со временем увеличение. Тематика сайта — обустройство дома.

Для начала - тестовый период на 10 статей, сделаю проект для СБР.

Хочу наполнение сайта полностью на аутсорс. Люди без опыта не интересуют.

Сообщите цену вопроса.

С уважением,

Людмила