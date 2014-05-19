Мелкий заказ. Наполнение сайта Drupal

Наполнить портфолио сайта на уровне http://x-on.ru/portfolio/work/36/ админка bitrix около 5 проектов где-то есть изображения (надо пережать вставить) а где то надо сделать скрин-шоты. где-то и то и то. Текст-описание к нескольким работам есть а к остальным необходимо будет его написать. Знание ...