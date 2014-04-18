Требуется наполнить интернет магазин товарами

Необходимо разместить 50 товаров на сайте по инструкции. В процессе работы: - сделать рерайт описания (около 800-1200 знаков с пробелами на 1 товар) - перенести все характеристики - сделать перевод на украинский - разместить товар на сайте Тип товаров: бытовые товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнить интернет магазинами товарами. Общие кол-во приблизительно 2000 - 3000 шт. Тематика строительное, дачное оборудование и техника. CMS - opencat
Что от вас требуется:
1. Из предложенных нами прайсов вы берете товар...того раздела который есть на сайте
2. Под этот товар создаете категорию на сайте (к примеру товар генератор фирмы SDMO значит вы в разделе генераторы создаете подкатегорию ГЕНЕРАТОРЫ SDMO и сюда уже создаете товар )
3. Для товара нужно заполнить:
а) Название
б) title
в) description
г) keywords
д) фото
е) описание товара (уникальное на две строки)
ж) технические характеристики (берете из яндекса)
В заявках указывайте стоимость одного товара...и приблизительно вашу скорость! И обязательно указывайте наличие опыта связанного с данным заданием!
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