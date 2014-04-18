Требуется наполнить интернет магазин товарами

Требуется наполнить интернет магазинами товарами. Общие кол-во приблизительно 2000 - 3000 шт. Тематика строительное, дачное оборудование и техника. CMS - opencat

Что от вас требуется:

1. Из предложенных нами прайсов вы берете товар...того раздела который есть на сайте

2. Под этот товар создаете категорию на сайте (к примеру товар генератор фирмы SDMO значит вы в разделе генераторы создаете подкатегорию ГЕНЕРАТОРЫ SDMO и сюда уже создаете товар )

3. Для товара нужно заполнить:

а) Название

б) title

в) description

г) keywords

д) фото

е) описание товара (уникальное на две строки)

ж) технические характеристики (берете из яндекса)

В заявках указывайте стоимость одного товара...и приблизительно вашу скорость! И обязательно указывайте наличие опыта связанного с данным заданием!