Нужно привести статьи на сайте в нормальный вид

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок278 просмотров
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В связи с тем, что исполнитель по данному проекту 18 дней мурыжил обещаниями и так ничего не сделал, публикую повторно.

Есть сайт туртематики. Там размещено около 160 статей. Требуется:

- в теле статьи разместить до 10 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю

- разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 шт

- прописать титл и альт статьи, метки, ключевые слова, установить миниатюру

Сроков нет. Интересует стоимость данной работы. Сайт на WP. Без указания стоимости – не пишите, сразу в отказ.

10 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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