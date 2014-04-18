Нужно привести статьи на сайте в нормальный вид

Необходимо разместить 50 товаров на сайте по инструкции. В процессе работы: - сделать рерайт описания (около 800-1200 знаков с пробелами на 1 товар) - перенести все характеристики - сделать перевод на украинский - разместить товар на сайте Тип товаров: бытовые товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем, что исполнитель по данному проекту 18 дней мурыжил обещаниями и так ничего не сделал, публикую повторно.
Есть сайт туртематики. Там размещено около 160 статей. Требуется:
- в теле статьи разместить до 10 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю
- разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 шт
- прописать титл и альт статьи, метки, ключевые слова, установить миниатюру
Сроков нет. Интересует стоимость данной работы. Сайт на WP. Без указания стоимости – не пишите, сразу в отказ.
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