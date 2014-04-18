Нужно привести статьи на сайте в нормальный вид

В связи с тем, что исполнитель по данному проекту 18 дней мурыжил обещаниями и так ничего не сделал, публикую повторно.

Есть сайт туртематики. Там размещено около 160 статей. Требуется:

- в теле статьи разместить до 10 изображений, прописать альт и титл, изображения предоставлю

- разбить статью на абзацы и т.д., сделать перелиновку – 3 шт

- прописать титл и альт статьи, метки, ключевые слова, установить миниатюру

Сроков нет. Интересует стоимость данной работы. Сайт на WP. Без указания стоимости – не пишите, сразу в отказ.