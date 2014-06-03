Наполнение групп в социальных сетях

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок197 просмотров
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Требуется наполнение и дальнейшее администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter.

Т.е. поиск и создание контента, и его публикация.

Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать.

Тематика сайта: подарки, подарочные сертификаты.

Планируемый объем работ: 1-3 поста в сутки (т.е. в среднем - 2).

Один и тот же пост можно отправлять во все 3 соц.сети.

Указывайте цену своих услуг за 1 месяц при указанном объеме работы.

10 лет назад
KaSH
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gianeya
Марина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
30 дней
Марина отлично справилась с заданием. Проявляла в меру и инициативу и креатив. Сотрудничеством доволен, будем работать дальше.
Николай - отличный заказчик, всем рекомендую! Четкое ТЗ, быстрая оплата, интересная работа. Спасибо!
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