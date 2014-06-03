Наполнение групп в социальных сетях

Требуется наполнение и дальнейшее администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter.

Т.е. поиск и создание контента, и его публикация.

Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать.

Тематика сайта: подарки, подарочные сертификаты.

Планируемый объем работ: 1-3 поста в сутки (т.е. в среднем - 2).

Один и тот же пост можно отправлять во все 3 соц.сети.

Указывайте цену своих услуг за 1 месяц при указанном объеме работы.