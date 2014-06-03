Наполнение групп в социальных сетях

Примем на работу новостного редактора. Требования к исполнителю: - подборка новостей в сети Интернет о строительстве новых магазинов, презентациях, днях открытых дверей, мастер классах, конкурсах ( кроме скидок, распродаж, снижения цен и т.д.); - написание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнение и дальнейшее администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter.
Т.е. поиск и создание контента, и его публикация.
Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать.
Тематика сайта: подарки, подарочные сертификаты.
Планируемый объем работ: 1-3 поста в сутки (т.е. в среднем - 2).
Один и тот же пост можно отправлять во все 3 соц.сети.
Указывайте цену своих услуг за 1 месяц при указанном объеме работы.
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