KaSH

Николай KaSH

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Проектирование сайта

    Задача – есть несколько сайтов одной тематики. Необходимо ознакомиться с ними, и на основе информации, предоставленной на этих сайтах, а также проанализировав конкурентов, спроектировать сайт, состоящий из нескольких страниц (главная + 5 страниц категорий + ...

    Копирайтинг для сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение группы в социальных сетях вКонтакте и в ФБ

    Требуется на 40 дней вперед создать публикации для групп в социальных сетях вКонтакте и Facebook, для сайта по тематике производство открытой проводки. Довольно несложная тематика, можно использовать фотографии найденные в интернете, с интерьерами где используется проводка ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка кампании в Яндекс-директ + Google-Adwords

    Требуется настроить кампании в Яндекс-директ, после одобрения кампаний настроить кампании в Adwords. Нужен человек, который отлично разбирается в тонкостях контекстной рекламы, может грамотно настроить кампании, готов вникать в тематику, анализировать конкурентов, составлять семантику, и т.п. Не ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проектирование и наполнение посадочных страниц на сайтах

    Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц.  Требуется построить полноценные прототипы ...

    Копирайтинг для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение групп в социальных сетях

    Требуется наполнение и администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter. Т.е. поиск и создание контента, и его публикация. Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать. Тематики сайтов: 1. Мебель. Группа мебельной фабрики. Требуется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей для биржи miralinks.ru

    Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов. Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи: - фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, гостиные, библиотеки, и т.п.) - компания, продающая ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание магазина на WooCommerce (WordPress)

    Задача: создание связки на WordPress: интернет-магазин + форум + статьи Для магазина (он основной) используется woocommerce ( http://www.woothemes.com/woocommerce/ ) Для форума используется bbpress ( http://bbpress.org/ ) На данный момент такая связка установлена, и даже работает в тестовом режиме. Главное ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание баннера для сайта подарочных сертификатов

    $50

    Нужно сделать статичный баннер для сайта http://presentservis.ru/ , для главной карусели. Размеры: - ширина 1170px - высота 350px На баннере картинка с радостными людьми, кучей покупок и т.п. И хорошо видная надпись: Эксклюзивное предложение! Подарочные карты и сертификаты ДЕШЕВЛЕ НОМИНАЛА*! Внизу справа расшифровка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изготовление баннера для рекламы сайта знакомств

    $250

    Задача - изготовить статичный цепляющий баннер для сайта закрытого клуба знакомств. Провокационный. Но, желательно, без откровенной пошлости. Беннер изготавливается для закрытого клуба OnTheList(dot)ru Аудитория - люди в пиджачках и с галстуками. --- Возможные сценарии на баннере: - Черно-белая картинка, с ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лендинга - электрические ножеточки

    Задача: создание посадочной страницы для пользователей, приходящих по контекстной рекламе по запросам, связанным с заточкой ножей. Цель лендинга - спровоцировать человека, который ищет где заточить кухонные ножи, или где купить устройство для заточки, на покупку ...

    HTML
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составление семантического ядра для сайта

    Есть крупный сайт мебельной тематики. На основании той информации, которая есть на сайте, нужно составить развернутое семантическое ядро. Т.е. список фраз, которые было бы разумно продвигать, и на какие страницы эти фразы должны вести. На выходе должен ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение групп в социальных сетях

    Требуется наполнение и дальнейшее администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter. Т.е. поиск и создание контента, и его публикация. Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать. Тематика сайта: подарки, подарочные сертификаты. Планируемый ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Срочный редизайн сайта закрытого клуба

    Для работающего закрытого клуба знакомств требуется сделать редизайн. Сайт был переписан, добавлен новый функционал, изменены ключевые модули. Общая концепция и структура страниц есть, новый сайт работает, но без дизайна. Его нужно привести в порядок, выстроить общую ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • PHP-программист

    Требования к человеку: - знание PHP, MySQL, JS, Ajax, HTML+CSS - умение работать в фотошопе (разрезать дизайн-макет) - умение верстать HTML+CSS - умение разбираться в чужом программном коде - умение писать программный код, в котором можно разобраться - адекватность - умение определять ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настрока рекламной компании в Direct и в Adwords

    Требуется настроить Яндекс-Директ и Google Adwords для сайта продающего рольставни, гаражные ворота и т.п. Опыт обязателен. Услуга требуется разово, должна быть оказана качественно. Вести компанию после не требуется. Сроки - оперативно. Подобные услуги требуются периодически, так что потом возможно ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта-заглушки

    Требуется создать сайт-заглушку, состоящий из нескольких страниц + формы регистрации с анкетой. Результат заполнения формы с анкетой отправляется на почту + сохраняется в базу данных. Вместо заполнения формы авторизации должна быть возможность зарегистрироваться и отправить данные ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генерация изображений кроватей в 3D max

    Есть сайт компании производителя, продающего кровати. Кровати могут быть 4-х цветов, состоят из каркаса (5 разных размеров), подголовников (6 видов), подушек на подголовники (для 2-х видов подголовников, 7 различных цветов), ножек (7 различных типов). Все ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер.Задача - на большом количестве сайтов (сайты постоянно добавляются) обновлять/добавлять/удалять информацию. Информация предоставляется в различных форматах. Необходимо обрабатывать ее, производить верстку, добавлять на сайты. Проверять, как она на сайтах выглядит. Порой приходится брать информацию из указанных ...

    CSS
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
19 часов назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нарисовать логотип для интернет-магазина
Все четко и оперативно. Сотрудничеством довольна. Рекомендую заказчика.
Нужно было нарисовать простой логотип с минимальным бюджетом. Поставленная задача выполнена быстро и четко. Спасибо!
Ответный отзыв
evsokolova
Евгения 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Проектирование и наполнение посадочных страниц на сайтах
Отличный заказчик, всем рекомендую! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Вот прямо очень доволен. Поставленная задача про прототипированию страниц была выполнена ровно так, как требовалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Svetlana_Leb
Светлана 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
$135
10 баллов
6 лет назад
Разработка кампании в Яндекс-директ + Google-Adwords
Задача была поставлена четко, оплата в срок. Спасибо за работу!
Кампании настроены. Никаких проблем с коммуникациями, Светлана всегда на связи, готова вникнуть в тематику, дополнить, поправить, и т.п. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
ShakalovaSA
Светлана 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наполнение групп в социальных сетях
Грамотно и четко поставленная задача. Своевременная оплата. Все отлично! Всем советую, не пожалеете!
Работаем со Светланой по наполнению групп в социальных сетях. Никаких проблем нет, Светлана всегда на связи, посты все сделаны вовремя и соответствуют ожиданиям, все сроки соблюдаются. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного человека.
Ответный отзыв
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Написание статей для биржи miralinks.ru
Николай - чудесный в общении человек и весьма адекватный заказчик. Работа с улыбкой и хорошим настроением с ним всегда обеспечена. С удовольствием поддержала проект и всегда откликнусь, если потребуется. Рекомендую и весьма.
Работаю с Ириной уже 2 месяца. Сотрудничеством очень доволен. Получаю нужные мне статьи требуемого качества в достаточном количестве и в срок. Могу рекомендовать Ирину как грамотного и ответственного копирайтера.
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