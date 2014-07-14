Интернет-магазин называется "Телевизор 4К". Нужно нарисовать иконку и логотип. В векторе. Иконка квадратная. Логотип - иконка и справа надпись Телевизор 4К.
- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача – есть несколько сайтов одной тематики. Необходимо ознакомиться с ними, и на основе информации, предоставленной на этих сайтах, а также проанализировав конкурентов, спроектировать сайт, состоящий из нескольких страниц (главная + 5 страниц категорий + ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется на 40 дней вперед создать публикации для групп в социальных сетях вКонтакте и Facebook, для сайта по тематике производство открытой проводки. Довольно несложная тематика, можно использовать фотографии найденные в интернете, с интерьерами где используется проводка ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется настроить кампании в Яндекс-директ, после одобрения кампаний настроить кампании в Adwords. Нужен человек, который отлично разбирается в тонкостях контекстной рекламы, может грамотно настроить кампании, готов вникать в тематику, анализировать конкурентов, составлять семантику, и т.п. Не ...Завершен6 лет назад
Задача – на нескольких сайтах (будут предоставлены выбранным исполнителям, прежде чем окончательно договоримся), проработать отдельные страницы, сделав их более привлекательными для посетителей (источники - контекстная реклама, органика). Всего пока около 20 страниц. Требуется построить полноценные прототипы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется наполнение и администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter. Т.е. поиск и создание контента, и его публикация. Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать. Тематики сайтов: 1. Мебель. Группа мебельной фабрики. Требуется ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется на постоянное сотрудничество копирайтер, который будет писать статьи для биржи miralinks.ru для продвигаемых сайтов. Сайты, для которых на данный момент требуется писать статьи: - фабрика-мебели (мебель из дсп - столы, гостиные, библиотеки, и т.п.) - компания, продающая ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача: создание связки на WordPress: интернет-магазин + форум + статьи Для магазина (он основной) используется woocommerce ( http://www.woothemes.com/woocommerce/ ) Для форума используется bbpress ( http://bbpress.org/ ) На данный момент такая связка установлена, и даже работает в тестовом режиме. Главное ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сделать статичный баннер для сайта http://presentservis.ru/ , для главной карусели. Размеры: - ширина 1170px - высота 350px На баннере картинка с радостными людьми, кучей покупок и т.п. И хорошо видная надпись: Эксклюзивное предложение! Подарочные карты и сертификаты ДЕШЕВЛЕ НОМИНАЛА*! Внизу справа расшифровка ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Задача - изготовить статичный цепляющий баннер для сайта закрытого клуба знакомств. Провокационный. Но, желательно, без откровенной пошлости. Беннер изготавливается для закрытого клуба OnTheList(dot)ru Аудитория - люди в пиджачках и с галстуками. --- Возможные сценарии на баннере: - Черно-белая картинка, с ...Баннеры24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Задача: создание посадочной страницы для пользователей, приходящих по контекстной рекламе по запросам, связанным с заточкой ножей. Цель лендинга - спровоцировать человека, который ищет где заточить кухонные ножи, или где купить устройство для заточки, на покупку ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть крупный сайт мебельной тематики. На основании той информации, которая есть на сайте, нужно составить развернутое семантическое ядро. Т.е. список фраз, которые было бы разумно продвигать, и на какие страницы эти фразы должны вести. На выходе должен ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется наполнение и дальнейшее администрирование групп сайта в социальнеых сетях: вКонтакте, Facebook, Twitter. Т.е. поиск и создание контента, и его публикация. Условие: 1 в 1 из других групп и сообществ контент не воровать. Тематика сайта: подарки, подарочные сертификаты. Планируемый ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для работающего закрытого клуба знакомств требуется сделать редизайн. Сайт был переписан, добавлен новый функционал, изменены ключевые модули. Общая концепция и структура страниц есть, новый сайт работает, но без дизайна. Его нужно привести в порядок, выстроить общую ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется настроить компанию для Яндекс-директ для сайта компании-производителя офисной мебели.Завершен11 лет назад
Требования к человеку: - знание PHP, MySQL, JS, Ajax, HTML+CSS - умение работать в фотошопе (разрезать дизайн-макет) - умение верстать HTML+CSS - умение разбираться в чужом программном коде - умение писать программный код, в котором можно разобраться - адекватность - умение определять ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется настроить Яндекс-Директ и Google Adwords для сайта продающего рольставни, гаражные ворота и т.п. Опыт обязателен. Услуга требуется разово, должна быть оказана качественно. Вести компанию после не требуется. Сроки - оперативно. Подобные услуги требуются периодически, так что потом возможно ...Завершен11 лет назад
Требуется создать сайт-заглушку, состоящий из нескольких страниц + формы регистрации с анкетой. Результат заполнения формы с анкетой отправляется на почту + сохраняется в базу данных. Вместо заполнения формы авторизации должна быть возможность зарегистрироваться и отправить данные ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт компании производителя, продающего кровати. Кровати могут быть 4-х цветов, состоят из каркаса (5 разных размеров), подголовников (6 видов), подушек на подголовники (для 2-х видов подголовников, 7 различных цветов), ножек (7 различных типов). Все ...3D-графика10 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется контент-менеджер.Задача - на большом количестве сайтов (сайты постоянно добавляются) обновлять/добавлять/удалять информацию. Информация предоставляется в различных форматах. Необходимо обрабатывать ее, производить верстку, добавлять на сайты. Проверять, как она на сайтах выглядит. Порой приходится брать информацию из указанных ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад