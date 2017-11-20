Разработка кампании в Яндекс-директ + Google-Adwords

Требуется настроить кампании в Яндекс-директ, после одобрения кампаний настроить кампании в Adwords.

Нужен человек, который отлично разбирается в тонкостях контекстной рекламы, может грамотно настроить кампании, готов вникать в тематику, анализировать конкурентов, составлять семантику, и т.п. Не новичок. Все настраивается под нашим аккаунтом.

Тематика сайта для которого требуется разработать кампанию: производство тентов, автомобильные тенты.

Сейчас бюджет кампании - 30-40 тыс. в месяц.

Основных запросов - примерно с сотню. Из них выделены примерно 2 десятка самых важных.

Дальнейшее ведение и поддержка - возможны, но не гарантированы.

Только безопасная сделка или оплата по факту.