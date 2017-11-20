Нужен человек для эффективной раскрутки блога инвестиционной тематики. Есть группы вк, фб, телеграмм, twitter и др. В результате сотрудничества хочу получить: Рост, привлечение и удержание целевой аудитории. Трафик на сайтВаши предложения, примерная стоимость, порядок работы и т.д.
Разработка кампании в Яндекс-директ + Google-Adwords
Требуется настроить кампании в Яндекс-директ, после одобрения кампаний настроить кампании в Adwords.
Нужен человек, который отлично разбирается в тонкостях контекстной рекламы, может грамотно настроить кампании, готов вникать в тематику, анализировать конкурентов, составлять семантику, и т.п. Не новичок. Все настраивается под нашим аккаунтом.
Тематика сайта для которого требуется разработать кампанию: производство тентов, автомобильные тенты.
Сейчас бюджет кампании - 30-40 тыс. в месяц.
Основных запросов - примерно с сотню. Из них выделены примерно 2 десятка самых важных.
Дальнейшее ведение и поддержка - возможны, но не гарантированы.
Только безопасная сделка или оплата по факту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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