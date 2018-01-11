Реклама Яндекс Директ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Были запущены 8 рекламных кампаний Яндекс Директ (поиск и РСЯ). Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.). Но 80% объявлений не прошли моедрацию, т.к. в Яндекс Директ ...