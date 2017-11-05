ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Запустить Яндекс Директ и Google Adwords (поиск, РСЯ/КМС. ретаргетинг).

Тематика: майнеры (устройства для производства криптовалюты, биткоинов и т.д.).

ТЗ: приложено к проекту

Маркетинговые материалы (список ключевых слов, уже созданные рекламные кампании в контексте, офферы, аналитика и т.д.) пришлю исполнителю.

Данная задача это только первый шаг в сотрудничестве.

Так как планы на лидов в нашей организации растут, и сможем увеличивать бюджет на проработку рекламных кампаний и баланс рекламных систем.

СРОКИ:

Сроки горят. Требуется запустить 05 ноября 2017.

Кто готов взяться, напишите, стоимость работы и ваш опыт в контексте / кейсы.