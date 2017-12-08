Настройка РК в Ядекс директ и Google Adwords

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен20 заявок255 просмотров

Здравствуйте. Юридическая тематика.

Уже отобрано около 40 ключевых фраз и разбиты по группам:

горячие, теплые и холодные ключи. Ничего парсить и расширять семантику не нужно.

Необходимо грамотно настроить

РК в яндекс директе и РСЯ + Google Adwords и КМС

по данным ключам с высокими показателями CTR.

Бюджет 1500 - 2000 руб

Срок 1 - 3 дня.

Пишите Ваши условия, цену и сроки.

Google Ads
8 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад
$58
3 дня
Результативная работа. Опытный, ответственный и вежливый исполнитель. Спасибо!!!
Очень приятно работать с Дмитрием, советую однозначно. Задачи четкие, оплата вовремя, на все вопросы есть ответы. Очень грамотная работа. Будем еще сотрудничать!

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад
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