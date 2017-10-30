Продвижение французского горнолыжного курорта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок223 просмотра
  • План продвижения (цели и задачи, ЦА, план кампаний)
  • Создание landing page под ключ
  • Таргет Google и Yandex
  • Продвижение в соцсетях FB, VK, INS (создание и ведение групп, включая контен-план и администрирование групп)
  • Таргет в FB, VK, INS
 

Оплата по факту выполнения каждого этапа работ.

Нужно соблюдение сроков и качество.

Начало работы не позже пятницы, 3/11

Жду смету по каждому пункту.

8 лет назад
Krist
Мария 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад