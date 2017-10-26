Настройка AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт20 заявок246 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать и настроить кампанию в Google AdWords для сайта https://goo.gl/JBYzMs﻿

Таргетинг — Украина.

Прошу сразу называть стоимость создания и ведения кампании, а также рекомендуемый бюджет.

Google Ads
8 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров