Создать рк для РСЯ Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт45 заявок329 просмотров

Что надо будет сделать:

1) Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ на поиске и в РСЯ

2) Написание текстов объявлений

3) Размещение текстовых, текстово-графических и графических объявлений

Требования:

Реальный опыт настройки контекстной рекламы в Яндекс

Опыт работы с ЯндексМетрикой (если есть опыт работы с гугл таг менеджер, то будет плюсом)

Условия:

Прошу пишите свой опыт работы. Гуру быть не надо, но знать как настроить РСЯ обязательно.

Нужно создать 1 кампанию.

8 лет назад
postin
Петр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров