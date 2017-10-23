Создать рк для РСЯ Яндекс.Директ

Что надо будет сделать:

1) Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ на поиске и в РСЯ

2) Написание текстов объявлений

3) Размещение текстовых, текстово-графических и графических объявлений

Требования:

Реальный опыт настройки контекстной рекламы в Яндекс

Опыт работы с ЯндексМетрикой (если есть опыт работы с гугл таг менеджер, то будет плюсом)

Условия:

Прошу пишите свой опыт работы. Гуру быть не надо, но знать как настроить РСЯ обязательно.

Нужно создать 1 кампанию.