Поключить и настроить Яндекс кассу

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Закрыт2 заявки150 просмотров

1. Подключить Яндекс кассу 

2. Настроить Яндекс кассу

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Цена и сроки ?

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7 лет назад
oxotnik2017
Ирина 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров