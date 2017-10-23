Необходимо создать РК под Директ и Adwords. Создать это подобрать ключики и написать текст к объявлениям. Соответственно "залить" в аккаунт и настроить. Тип РК – поисковая + контекст ...
Поключить и настроить Яндекс кассу
1. Подключить Яндекс кассу
2. Настроить Яндекс кассу
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