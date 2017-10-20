Необходимо откорректировать рекламную компанию на Яндекс Директ
Продвижение компьютерной программы
Есть программа для компьютера под управлением OS Wiindows (XP и выше) со своей понятной целевой аудиторией.
Есть продажи программы и положительные отзывы.
Необходим специалист(ы) по увеличению продаж за 40% от каждого оплаченного заказа.
О программе кратко можно узнать тут https://vk.com/nokaloriy
Дополнительная информация и консультации по заинтересованности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть работающая рекламная кампания в Директе, посвященная выставке зарубежной недвижимости. Всего 37 объявлений, 190 ключевых слов. Не нравится как работает кампания, мало переходов. Нужно будет ее улучшить: добавить новые объявления (не менее 2 на группу), ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо перенести рекламную кампанию из рекламной сети Яндекс.Директ в Google Adwords с оптимизацией под систему (не тупо перенос, а все как положено:) В РК до 500 объявлений.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Требуется настроить РК РСЯ по тематике "натяжные потолки в спб". В приложении файл с ключами (требуется немного расширить запросы). Тексты объявлений берём из топ3 яндекса https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B1&lr=2 Уточнения, Дополнения ...Завершен8 лет назад
Добрый день, Нужно сделать 1 рекламную кампанию на 47 б/у автомобилей. Результат нужно получить в виде файла для импорта в Директ.Командер. См. прикреплённые файлы. Адекватные сроки и цены, ...Завершен7 лет назад
Нужно настроить рекламные кампании на Яндекс Директ и Goggle Adwords. Для сайта km-production.ruЗавершен8 лет назад
Продвигаем мобильное приложение по заказу авто Тип настраиваемых кампаний: установка мобильных приложений (не десктоп) Дедлайн: 23 октября 2017 г. Площадки: - ПОИСК и РСЯ ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте mutabo.pro и mutabo.pro/1 прописать цели на всплывающую страницу спасибо в метрике и аналитикс.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо составить рекламную компанию для 12ти лендингов по продаже инструмента, в Adwords и Директ т.е. тематика у всех лендингов одинаковая, различяются только бренды инструмента. Задачи: Создание систематического ядраСоздание шаблонов рекламных компанийСоставление текстов ...Контекстная реклама25 заявокЗакрыт7 лет назад
1) Задача собрать все возможные поисковые ключи (желательно через программу Магадан) связанные с такими направлении: seo продвижение; продвижение сайта по ключам; продвижение сайта в поиске; услуги seo продвижения; самостоятельное продвижение ...Завершен8 лет назад