Продвижение компьютерной программы

Есть программа для компьютера под управлением OS Wiindows (XP и выше) со своей понятной целевой аудиторией.

Есть продажи программы и положительные отзывы.

Необходим специалист(ы) по увеличению продаж за 40% от каждого оплаченного заказа.

О программе кратко можно узнать тут https://vk.com/nokaloriy

Дополнительная информация и консультации по заинтересованности.