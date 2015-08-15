Центр развития бизнеса. Аудит и оптимизация бизнес-процессов компаний. Оптимизация маркетинга.

 26 лет работаю в IT индустрии

 Практикующий Бизнес-аналитик, имею 15 лет опыта аудита и оптимизации бизнес-процессов различных компаний, крупного, среднего и мелкого бизнеса⠀

 12 лет занимаюсь автоматизацией учёта компаний в сфере HORECA (отели, рестораны, кафе)⠀

 Основатель центра разбития бизнеса и маркетингового агентства полного цикла «Atlant»⠀

 Занимался разработкой desktop и мобильных приложений, знаю 7 языков программирования⠀

 Преподаю авторский курс по бизнес-анализу, мои ученики работают в разных регионах России на различных ведущих должностях⠀

 Работал с такими крупными компаниями как: Норильский никель, Полюс золото, банк Викинг, Два берега, Ollis и другими. компаниями.

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В настоящее время в рамках ЦРБ "Atlant" занимаемся:

- оптимизацией и автоматизацией маркетинговой деятельности компаний

- франчайзи международной ИТ компании, в рамках чего занимаюсь проектным внедрением системы управления лояльностью клиентов

- life-коуч, но для очень узкого круга людей, только по рекомендациям или ну прям очень кому-то нужно

- аудитом и поиском точек роста компаний, выстраиванием стратегий продвижения

- аудитом бизнес-процессов компаний (полный разбор и сбор обновленных)

- выстраиваю кросс-маркетинг с компаниями по всей России

- разработка бизнес-плана для презентации инвестору

- продвижением инфобизнесменов и организацией марафонов

- разрабатываю Инфографику и обучаю этому, но это уже в качестве хобби