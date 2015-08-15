masmat

Владимир Кудряшов masmat

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Центр развития бизнеса. Аудит и оптимизация бизнес-процессов компаний. Оптимизация маркетинга.

 26 лет работаю в IT индустрии

 Практикующий Бизнес-аналитик, имею 15 лет опыта аудита и оптимизации бизнес-процессов различных компаний, крупного, среднего и мелкого бизнеса⠀

 12 лет занимаюсь автоматизацией учёта компаний в сфере HORECA (отели, рестораны, кафе)⠀

 Основатель центра разбития бизнеса и маркетингового агентства полного цикла «Atlant»⠀

 Занимался разработкой desktop и мобильных приложений, знаю 7 языков программирования⠀

 Преподаю авторский курс по бизнес-анализу, мои ученики работают в разных регионах России на различных ведущих должностях⠀

 Работал с такими крупными компаниями как: Норильский никель, Полюс золото, банк Викинг, Два берега, Ollis и другими. компаниями.

В настоящее время в рамках ЦРБ "Atlant" занимаемся: 

 - оптимизацией и автоматизацией маркетинговой деятельности компаний

 - франчайзи международной ИТ компании, в рамках чего занимаюсь проектным внедрением системы управления лояльностью клиентов

 - life-коуч, но для очень узкого круга людей, только по рекомендациям или ну прям очень кому-то нужно

 - аудитом и поиском точек роста компаний, выстраиванием стратегий продвижения

 - аудитом бизнес-процессов компаний (полный разбор и сбор обновленных)

 - выстраиваю кросс-маркетинг с компаниями по всей России

 - разработка бизнес-плана для презентации инвестору

 - продвижением инфобизнесменов и организацией марафонов

 - разрабатываю Инфографику и обучаю этому, но это уже в качестве хобби

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Привлечение подписчиков в группу по списку ID

    Есть группа в VK, в которую нужно пригласить людей по списку ID (более 60к) Таргетинг не подойдет, т.к. группа подпадает под ограничения правил подачи рекламы. Тема эзотерика, вот ссылка: [url=https://vk.com/clubolelia]https://vk.com/clubolelia[/url] Предлагайте цены и сроки

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Выгрузка документа реализации товаров из 1С БП 3.0 в R-Keeper

    Необходимо разработать механизм (ПО, инструмент, скрипт, запрос или что угодно), что бы можно было загрузить в автоматическом режиме  данные из 1С, а в R-Keepere получить документ продажи. Пример: В БП сделали реализацию №23 от 22.01.2018 на ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение компьютерной программы

    Есть программа для компьютера под управлением OS Wiindows (XP и выше) со своей понятной целевой аудиторией. Есть продажи программы и положительные отзывы. Необходим специалист(ы) по увеличению продаж за 40% от каждого оплаченного заказа. О программе кратко можно узнать ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка одностраничника для программы по худению.

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: для одностраничника по продаже программы для похудения. Сейчас есть вот такая страница http://nokaloriy.ru/, только для приемки заказа. CMS не нужна. Только одностраничный лендинг [url=/users/onoprienko/portfolio/dizajn-sajtov-9/landing-page-napitok-guarchibao-2124963/]Пример работы[/url]

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать web страницу на PHP

    Необходимо создать web страницу (пример верстки во вложении) на php со следующими механизмами: 1. На форме должны быть поля для ввода значений:    1.1. Ваше Ф.И.О. - поле ввода любых символов    1.2. Телефон или e-mail для связи ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка приложения для ВКонтакте

    $10

    Кратко: Приложение должно содержать: 1. Форма с полями для заполнения пользователем (текстовые или выбор из списка) (до 10 полей) 2. Кнопка прикрепления файлов (до 5 Мб) 3. Отправка Всей этой анкеты на определенный e-mail Разработка вo flash или iframe

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка набора иконок для программы

    Необходимо разработать набор иконок для кнопок и меню для программы Контроль веса и питания Сайт программы http://nokaloriy.ru/ Скриншоты (не все), можно посмотреть тут http://nokaloriy.ru/help/Screenshot.html Предполагается замена всех картинок в едином стиле

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт для отправки SMS

    Необходимо создать WEB сайт для отправки смс. СМС берутся из базы данных. Должна быть возможность добавления своего текста пользователем и должна быть возможность пополнения БД сообщений. СМС отправляются через специальный СМС шлюз. Стоимость проекта определяется после общения с ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO оптимизация и продвижение сайта nokaloriy.ru

    1. Необходимо провести SEO оптимизацию сайта nokaloriy.ru для повышения посещаемости сайта. 2. Подготовка рекомендаций к составления публикуемых статей и новостей В предложении указать 1. Стоимость 2. Гарантии 3. Сроки

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка модуля к ПО для IPad\IPhone по ТЗ

    Необходимо разработать модуль к ПО, который будет работать на IPad / IPhone. Само основное ПО работает на OS Windows. Для него необходимо создать модуль, который будет выполнять некоторые функции от программы и синхронизироваться с ним. Программа описана ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Email, SMS, ICQ отправка

    $1000

    Задача основная : Разработка сайта для: 1. Отправка e-mail 2. ICQ отправка 3. SMS отпправка 4. Личный кабинет поьлзователя Основное: Отправляться будут сообщения. Работа по ТЗ. Гарантии оплаты есть. Возможно дальнейшее сотрудничество по развитию. Встреча лично увеличивает шансы.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Yudgin88
Евгений 
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать web страницу на PHP
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Рекомендую!
Евгений все сделал ранее намеченного срока и всё рамках поставленного ТЗ. Дополнительные корректировки так же бы ли учтены при разработке. Рекомендую к сотрудничеству.
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