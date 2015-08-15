Есть группа в VK, в которую нужно пригласить людей по списку ID (более 60к) Таргетинг не подойдет, т.к. группа подпадает под ограничения правил подачи рекламы. Тема эзотерика, вот ссылка: [url=https://vk.com/clubolelia]https://vk.com/clubolelia[/url] Предлагайте цены и сроки
26 лет работаю в IT индустрии
Практикующий Бизнес-аналитик, имею 15 лет опыта аудита и оптимизации бизнес-процессов различных компаний, крупного, среднего и мелкого бизнеса⠀
12 лет занимаюсь автоматизацией учёта компаний в сфере HORECA (отели, рестораны, кафе)⠀
Основатель центра разбития бизнеса и маркетингового агентства полного цикла «Atlant»⠀
Занимался разработкой desktop и мобильных приложений, знаю 7 языков программирования⠀
Преподаю авторский курс по бизнес-анализу, мои ученики работают в разных регионах России на различных ведущих должностях⠀
Работал с такими крупными компаниями как: Норильский никель, Полюс золото, банк Викинг, Два берега, Ollis и другими. компаниями.
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В настоящее время в рамках ЦРБ "Atlant" занимаемся:
- оптимизацией и автоматизацией маркетинговой деятельности компаний
- франчайзи международной ИТ компании, в рамках чего занимаюсь проектным внедрением системы управления лояльностью клиентов
- life-коуч, но для очень узкого круга людей, только по рекомендациям или ну прям очень кому-то нужно
- аудитом и поиском точек роста компаний, выстраиванием стратегий продвижения
- аудитом бизнес-процессов компаний (полный разбор и сбор обновленных)
- выстраиваю кросс-маркетинг с компаниями по всей России
- разработка бизнес-плана для презентации инвестору
- продвижением инфобизнесменов и организацией марафонов
- разрабатываю Инфографику и обучаю этому, но это уже в качестве хобби
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Кратко: Приложение должно содержать: 1. Форма с полями для заполнения пользователем (текстовые или выбор из списка) (до 10 полей) 2. Кнопка прикрепления файлов (до 5 Мб) 3. Отправка Всей этой анкеты на определенный e-mail Разработка вo flash или iframeВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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