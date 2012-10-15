Сайт для отправки SMS

Нужно сделать простой инет-магазин, пока без онлайн-платежей. Но с перспективой реализации в будущем. Дизайн предоставлю. На сайте должен быть каталог, несколько информативных разделов. Корзина покупателя. Оформленные заявки должны поступать на почту ...