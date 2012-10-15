Сайт для отправки SMS

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Закрыт5 заявок159 просмотров

Необходимо создать WEB сайт для отправки смс. СМС берутся из базы данных.

Должна быть возможность добавления своего текста пользователем и должна быть возможность пополнения БД сообщений.

СМС отправляются через специальный СМС шлюз.

Стоимость проекта определяется после общения с исполнителем и постановки задачи

13 лет назад
masmat
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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