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Создание системы отзывов
Здравствуйте
Необходимо создание системы отзывов услуг
С элементами технологии аякс, но не полностью
Интересуют сроки, стоимость, гарантии на работу в пределах ТЗ
Заявки фрилансеров
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