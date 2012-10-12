Только для очень ответственных:) Сайт для компании по управлению финансами. С Вас - хороший дизайн, хорошая система управления и наполнение. кто возьмется?:)
Несколько мини-сайтов с гарантией трафика
Требуется создать и раскрутить несколько сайтов.
Под "создать" я понимаю CMS, более-менее уникальный дизайн, базовую настройку, наполнение уникальным контентом (пусть для начала 20 страниц на каждом сайте).
Под "раскрутить" - стабильный НЧ трафик по интересующим ключевым словам. Не Sape. Не спам.
Один сайт - один кей.
Кеи:
1. уничтожение тараканов
2. уничтожение клопов
3. уничтожение блох
4. уничтожение рыжих муравьев
Должны быть именно качественные мини-сайты, не ГС.
Ключевые слова публикую именно для того, чтобы вы могли оценить стоимость базового продвижения.
Хостинг+домены - мои (домены без истории, свежие .ru)
Оплата поэтапно:
1. Приемка собственно сайтов (50% стоимости создания)
2. Оплата по факту 90% индексации Яндексом (50% стоимости создания)
3. Оплата по факту наличия трафика (Отдельная стоимость)
Под трафиком я понимаю как минимум 15 уников в сутки.
Пишите ваши предложения по цене за: создание, раскрутка.
Примеры качественных мини-сайтов в личку ("вам я сделаю примерно такой же")
Предпочтение исполнителю с примерами и адекватной ценой.
спасибо.
Заявки фрилансеров
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