Несколько мини-сайтов с гарантией трафика

Требуется создать и раскрутить несколько сайтов.

Под "создать" я понимаю CMS, более-менее уникальный дизайн, базовую настройку, наполнение уникальным контентом (пусть для начала 20 страниц на каждом сайте).

Под "раскрутить" - стабильный НЧ трафик по интересующим ключевым словам. Не Sape. Не спам.

Один сайт - один кей.

Кеи:

1. уничтожение тараканов

2. уничтожение клопов

3. уничтожение блох

4. уничтожение рыжих муравьев

Должны быть именно качественные мини-сайты, не ГС.

Ключевые слова публикую именно для того, чтобы вы могли оценить стоимость базового продвижения.

Хостинг+домены - мои (домены без истории, свежие .ru)

Оплата поэтапно:

1. Приемка собственно сайтов (50% стоимости создания)

2. Оплата по факту 90% индексации Яндексом (50% стоимости создания)

3. Оплата по факту наличия трафика (Отдельная стоимость)

Под трафиком я понимаю как минимум 15 уников в сутки.

Пишите ваши предложения по цене за: создание, раскрутка.

Примеры качественных мини-сайтов в личку ("вам я сделаю примерно такой же")

Предпочтение исполнителю с примерами и адекватной ценой.

спасибо.