Продающий сайт системы Консультант Плюс

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Закрыт13 заявок171 просмотр

Необходим готовый сайт. То есть дизайн, вёрстка, программирование. Если сильны в дизайне, но к остальному отношения не имеете - готовы рассмотреть только его. Очень нравится сайт http://www.bitrix24.ru/. Хотелось бы видеть что-то подобное

13 лет назад
webadmin4dk
Виктор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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