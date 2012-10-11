За основу берем функционал сайта rezina.cc База данных готова (структура и наполнение) только нет базы шин (это будет новый раздел) Есть готовый сайт zorat.ru (есть исходники на zend framework) ...
Случайная выборка иероглифа
Здравствуйте!
Рассмотрите, пожалуйста, возможность принять участие в разработке системы для Японии:
- Случайная выборка иероглифа из базы + возможность изменять алгоритм выбора
- Интернет-магазин с привязкой товаров к базе иероглифов
- Личный кабинет
- Расширенная статистика с модулем лотереи
- Административное управление системой
- Подключение платёжных систем
- Мобильное приложение Android, iPhone
Обязательное требование: ежедневный краткий отчёт / еженедельный сводный отчёт.
Оплата: Аванс + завершённые этапы работ на моём сервере.
ТЗ: я ставлю общую задачу, Вы её детализируется самостоятельно для себя и представляете мне на согласование.
Заявки фрилансеров
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