Случайная выборка иероглифа

$15000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок520 просмотров

Здравствуйте!

Рассмотрите, пожалуйста, возможность принять участие в разработке системы для Японии:

- Случайная выборка иероглифа из базы + возможность изменять алгоритм выбора

- Интернет-магазин с привязкой товаров к базе иероглифов

- Личный кабинет

- Расширенная статистика с модулем лотереи

- Административное управление системой

- Подключение платёжных систем

- Мобильное приложение Android, iPhone

Обязательное требование: ежедневный краткий отчёт / еженедельный сводный отчёт.

Оплата: Аванс + завершённые этапы работ на моём сервере.

ТЗ: я ставлю общую задачу, Вы её детализируется самостоятельно для себя и представляете мне на согласование.

Android
13 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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