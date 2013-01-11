Создание интернет-магазина парфюмерной продукции

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен34 заявки271 просмотр

Нужно создать интернет магазин на modX.

Товаров более 1000, так же их надо загрузить, через модуль.

Красивый строгий.

Есть фирменный стиль.

Нужно сделать на главной странице слайдер с баннерами, вывод рекомендуемых товаров, ТОП продаж.

Модулей много нужно будет сделать, все стандартны для магазина.

Отписывайтесь в проекте. В личку не писать.

СПАСИБО!

MODX
13 лет назад
Nikolay63
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

daumon
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$2500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
спасибо

Заявки фрилансеров

daumon
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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