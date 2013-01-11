Создание интернет-магазина парфюмерной продукции

Нужно создать интернет магазин на modX.

Товаров более 1000, так же их надо загрузить, через модуль.

Красивый строгий.

Есть фирменный стиль.

Нужно сделать на главной странице слайдер с баннерами, вывод рекомендуемых товаров, ТОП продаж.

Модулей много нужно будет сделать, все стандартны для магазина.

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