Сайт под ключ на WordPress

Требуется:

Соответсвие визуала и функционала предоставленному макету.http://motorsportgroup.ru/Msgproduct/index.html

CMS:

Wordpress.

Срок:

до 3 дней максимум.

Главная

Логотип

Нажатие на логотип всегда со всех страниц ведет на главную.

Меню

Каждая ссылка ведет в соответствующий раздел.

Слайдер

Нажатие на картинку, название работы и на ссылку «WATCH IN PORTFOLIO» ведет на сооветствующую работу в Портфолио.

Курсос меняется только при нажатии на название и ссылку.

Логотипы

Нажатие на логотип ведет на определенную работу в Портфолио, выполненную для этой компании.

Футер

Название «GEARBOX CREATIVE LAB» всегда со всех страниц ведет на Главную.

Названия соц.сетей ведут всегда со всех страниц на аккаунт в соответствующей соц.сети.

Остальные страницы

Представляют собой каталог работ, которым необходимо легко управлять — добавлять, удалять картинки, редактировать их название и название работы, управлять слайдером.

Заголовок разделов портфолио — Selected works / текущая вкладка.

Заголовок в других разделах отсутствует.

Слайдером в каждой категории также надо управлять. Должны сохраниться ритм смены картинки и логика переключения между работами.