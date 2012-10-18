Сайт под ключ на WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок374 просмотра

Требуется:

Соответсвие визуала и функционала предоставленному макету.http://motorsportgroup.ru/Msgproduct/index.html

CMS:

Wordpress.

Срок:

до 3 дней максимум.

Главная

Логотип

Нажатие на логотип всегда со всех страниц ведет на главную.

Меню

Каждая ссылка ведет в соответствующий раздел.

Слайдер

Нажатие на картинку, название работы и на ссылку «WATCH IN PORTFOLIO» ведет на сооветствующую работу в Портфолио.

Курсос меняется только при нажатии на название и ссылку.

Логотипы

Нажатие на логотип ведет на определенную работу в Портфолио, выполненную для этой компании.

Футер

Название «GEARBOX CREATIVE LAB» всегда со всех страниц ведет на Главную.

Названия соц.сетей ведут всегда со всех страниц на аккаунт в соответствующей соц.сети.

Остальные страницы

Представляют собой каталог работ, которым необходимо легко управлять — добавлять, удалять картинки, редактировать их название и название работы, управлять слайдером.

Заголовок разделов портфолио — Selected works / текущая вкладка.

Заголовок в других разделах отсутствует.

Слайдером в каждой категории также надо управлять. Должны сохраниться ритм смены картинки и логика переключения между работами.

WordPress
13 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$200
5 дней
Очень приятно было работать с Вами, действительно профессионал своего дела, выражаю огромную благодарность сделан сайт качественно ,в сроки постоянно помогал сотрудничать с другими программистами
Задача была четко поставлена, все материалы предоставлены в полнем обьеме. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе, был постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад

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