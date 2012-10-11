Интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка345 просмотров

ТЗ в приложении. Отвечу на любые вопросы.

Сроки не так важны как цена.

Готов сделать предоплату + поэтапное финансирование

13 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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