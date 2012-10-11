Сайт резиновый (только фон и галерея в портфолио), но контент рассчитан на 1280. На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона (в частности ленточки (ближние, дальние) двигаются с разной скоростью). Чуть позже скину ссылку ...
Интернет-магазин
ТЗ в приложении. Отвечу на любые вопросы.
Сроки не так важны как цена.
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