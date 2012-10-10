Интернет-магазин кожгалантереи

Нужен сайт очень похожий на http://www.crombie.co.uk

Есть база товаров с несколькими фотографиями. Каждый товар (например, сумка) поставляется в различных цветах и фактурах кожи. Фотографий каждого варианта нет. Поэтому в "карточке" товара должна быть возможность открывать фотографии товаров и фотографии доступных кож. В интерфейсе они разнесены, разумеется. Доступные кожи хранятся в базе товаров.

Цены на сайте доступны только для зарегистрированных пользователей. Онлайн оплаты и прочего - нет, но желательно упростить добавление в будущем. Только подбор заказа в корзину и выгрузка его во внешнюю систему.

Зачаток ТЗ прикрепил.

Исполнитель желательно из Питера с возможностью личных встреч.

Бюджет включает в себя адекватную CMS. Либо бесплатную. Нужны примеры похожих работ.