Нужен специалист, готовый создавать сайты -прокладки такого типа http://russian-novosti.ru/new/ http://zavtrazamuzh.ru/second/ в разных стилях - блог, сайт, в стиле ответы на mail.ruкак здесь например http://otvet.mail.ru/question/80846100/ Текст мы Вам даем полностью готовый. ...
Нужен дизайнер-верстальщик (Joomla 2.5)
Необходимо сделать полный редизайн сайта на джумле.
Помимо элементов дизайна, нужно будет "допилить" верстку каталога товаров (virtuemart)
PSD-макета нет, чёткого ТЗ - тоже. Есть примеры сайтов, и элементы графики, и список "хотелок".
Грубо говоря, требуется "сайт под ключ", за исключением наполнения контентом.
Бюджет фиксированный (3000р).
Все то, что не будет обговорено изначально перед началом работы, будет оплачиваться отдельно.
Все подробности при личной переписке.
Работаем без предоплаты, либо через гаранта. Имеется персональный аттестат webmoney с высоким БЛ, аккаунт на free-lance.ru со множеством отзывов, и профиль на forum.searchengines.ru с хорошей репутацией.
Сроки горят (оптимально - 3-5 рабочих дней)
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