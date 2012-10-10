Нужен дизайнер-верстальщик (Joomla 2.5)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка90 просмотров

Необходимо сделать полный редизайн сайта на джумле.

Помимо элементов дизайна, нужно будет "допилить" верстку каталога товаров (virtuemart)

PSD-макета нет, чёткого ТЗ - тоже. Есть примеры сайтов, и элементы графики, и список "хотелок".

Грубо говоря, требуется "сайт под ключ", за исключением наполнения контентом.

Бюджет фиксированный (3000р).

Все то, что не будет обговорено изначально перед началом работы, будет оплачиваться отдельно.

Все подробности при личной переписке.

Работаем без предоплаты, либо через гаранта. Имеется персональный аттестат webmoney с высоким БЛ, аккаунт на free-lance.ru со множеством отзывов, и профиль на forum.searchengines.ru с хорошей репутацией.

Сроки горят (оптимально - 3-5 рабочих дней)

Joomla
13 лет назад
referakk
Гарик 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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