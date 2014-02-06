Биржа контента Для разработки биржи контента требуется опытный php-разработчик с опытом работы в Zend Framework. Проект должен быть реализован на Zend Framework 2, способен к масштабированию и не менее чем на ...
Сайт под ключ + дизайн логотипа, буклета, коробки
Добрый день, господа фрилансеры!
Необходимо разработать сайт под ключ с красивым дизайном на «незамудреном» движке. Сайт предназначен для женщин и посвящен новому уникальному средству женской гигиены.
Требования к сайту:
- легкая административная панель (как вариант, имеется опыт работы с административной панели на Джумле, поэтому сайт может быть сделан и на данном движке).
- необходимо встроить систему оплаты (карты, электронные деньги)
- сайт не является интернет-магазином (не имеет смысла, поскольку всего 2 товара), но нужно сделать форму заказа для этих двух товаров.
Также в дополнение к сайту необходимо в корпоративных цветах, в одном стиле разработать:
- логотип (пример логотипа есть, необходимо поменять цвета и название. Можно конечно и разработать новый логотип – креатив приветствуется)
- буклет (также есть исходник в cdr, необходимо только изменить цвета и названия, т.к. изначально сделали буклет для другого названия)
- дизайн коробки для самого средства
- инструкция для пользования.
Информация и весь материал предоставляется.
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