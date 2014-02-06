Сайт под ключ + дизайн логотипа, буклета, коробки

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Завершен32 заявки269 просмотров

Добрый день, господа фрилансеры!

Необходимо разработать сайт под ключ с красивым дизайном на «незамудреном» движке. Сайт предназначен для женщин и посвящен новому уникальному средству женской гигиены.

Требования к сайту:

- легкая административная панель (как вариант, имеется опыт работы с административной панели на Джумле, поэтому сайт может быть сделан и на данном движке).

- необходимо встроить систему оплаты (карты, электронные деньги)

- сайт не является интернет-магазином (не имеет смысла, поскольку всего 2 товара), но нужно сделать форму заказа для этих двух товаров.

Также в дополнение к сайту необходимо в корпоративных цветах, в одном стиле разработать:

- логотип (пример логотипа есть, необходимо поменять цвета и название. Можно конечно и разработать новый логотип – креатив приветствуется)

- буклет (также есть исходник в cdr, необходимо только изменить цвета и названия, т.к. изначально сделали буклет для другого названия)

- дизайн коробки для самого средства

- инструкция для пользования.

Информация и весь материал предоставляется.

Joomla
13 лет назад
olishna
Ольга 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 часов назад
13 лет назад
$2000
30 дней
Работа еще не окончена, сотрудничество продолжается.
Проект в работе. Ожидание...

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
16 часов назад
13 лет назад

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