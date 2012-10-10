Биржа контента

Для разработки биржи контента требуется опытный php-разработчик с опытом работы в Zend Framework.

Проект должен быть реализован на Zend Framework 2, способен к масштабированию и не менее чем на 80% покрыт юнит-тестами и продокументирован в коде согласно правилам PHPDocumentor

Краткое описание:

* На бирже работают заказчики и исполнители

* Заказчики оставляют заказы, исполнители могут их взять для работы

* Результаты работы исполнители отправляют в виде текста (простого или в HTML)

* Заказчики проверяют и оплачивают работу

* Модераторы контролируют заказы

* Менеджеры анализируют общую статистику системы

Более детальное ТЗ будет представлено кандидатам.

Присылайте предложения с указанием ваших проектов, выполненных на Zend Framework и примерами своего кода.

Оплата поэтапная.