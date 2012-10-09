Нужен сайт портального типа. Желательно предложить уже готовый под переработку Наличие интерфейсов взаимодействия пользователей - обязательно (коменты, отзывы и т.д) Так же в отзывах называете свою цену: - за готовый (допустим ...
Ресурс для создания коммерческих предложений
Есть идея сделать ресурс для облегчения работы отдела продаж (на первое время одной отросли).
У посетителей ресурса будет доступ к базе цен на определенные услуги (заполняемых администратором ресурса) и к базе шаблонов коммерческих предложений. Выбрав набор услуг, указав их количество, заложив нужную прибыль на выходе, посетитель получает коммерческое предложение, которое может сохранить в .doc или .pdf.
В личном кабинете у пользователя есть список уже сделанных предложений, с развёрнутой статистикой, возможностью редактировать, сохранять, печатать.
В общем, зная работу изнутри - ресурс найдет своих посетителей.
От исполнителя нужно:
Желание и возможность написать всё описываемое в !удобном! для клиента виде. Разработать лёгкий шаблон (можно после формирования движка). Нужно будет включать голову, и предлагать некоторые более удобные способы решения поставленных задач, отценивая возможности (как свои, так и програмные). Примеры реализации ресурсов с нестандартным функционалом будут плюсом.
Подробности в ICQ 226744077 или Skype: mansonsss
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