Ресурс для создания коммерческих предложений

Есть идея сделать ресурс для облегчения работы отдела продаж (на первое время одной отросли).

У посетителей ресурса будет доступ к базе цен на определенные услуги (заполняемых администратором ресурса) и к базе шаблонов коммерческих предложений. Выбрав набор услуг, указав их количество, заложив нужную прибыль на выходе, посетитель получает коммерческое предложение, которое может сохранить в .doc или .pdf.

В личном кабинете у пользователя есть список уже сделанных предложений, с развёрнутой статистикой, возможностью редактировать, сохранять, печатать.

В общем, зная работу изнутри - ресурс найдет своих посетителей.

От исполнителя нужно:

Желание и возможность написать всё описываемое в !удобном! для клиента виде. Разработать лёгкий шаблон (можно после формирования движка). Нужно будет включать голову, и предлагать некоторые более удобные способы решения поставленных задач, отценивая возможности (как свои, так и програмные). Примеры реализации ресурсов с нестандартным функционалом будут плюсом.

Подробности в ICQ 226744077 или Skype: mansonsss