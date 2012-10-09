Требуется специалист для создания сайтов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок135 просмотров

Требуется человек для выполнения регулярных заказов на информационные сайты.

Бюджет сайтов от $100 до $200

Исполнитель должен иметь опыт:

- создания сайтов "под ключ"

- работы с известными CMS

- переделывания (адаптации) готовых шаблонов

Рассматриваю заявки исполнителей с портфолию.

Исполнители без портфолио, будьте готовы к неоплачиваемому пробному заданию.

13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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