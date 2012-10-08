Сделать сайт-визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт45 заявок308 просмотров

Добрый день! нужно сделать сайт, примерно как http://chocomir.com. Более подробное тех. задание отправлю в личку.

Напишите, пожалуйста, примерную стоимость создания сайта, сроки.

Спасибо. Ждем ответов.

13 лет назад
mehaniki
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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