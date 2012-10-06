Сделать "копию" сайта.

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Закрыт20 заявок225 просмотров

Требуется сделать "вторую версию" сайта.

Есть уже работающий сайт в сети. Необходимо полностью сохранить его содержимое ( разделы, картинки), но сделать более лучший дизайн и удобство пользования в целом.

Сделать рерайт текстов на сайте.

Тематика - производство и реализация деревянных домов. Название сайта -при личной переписке.

Ждем ваших предложений по ценам и срокам изготовления.

Оплата только факту!

13 лет назад
zakazchik111
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров