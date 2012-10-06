Сайт может быть выполнен на любой платформе. Главное, чтобы поддерживался описываемый функционал. Нужно, чтобы по выполнению проекта, объяснили как управлять сайтом. Желательно чтобы сайт был выполнен на двух языках (весь перевод предоставлю). Но ...
Разработать интернет-магазин на Битриксе
Здравствуйте, фрилансеры. Нужно будет разработать интернет магазин на CMS Битрикс. ТЗ могу выслать после общения с кандидатами, также есть уже готовый дизайн.
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