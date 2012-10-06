Мелкие правки сайта на modx

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Завершен1 заявка112 просмотров

поправить работу визуального редактора (когда делаешь ссылку то я не вижу содержание папки через FCKeditor) хотя файлы там есть, они закачиваются, папки создаются. это видно на ftp

цена сроки

MODX
13 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад
$1
1 день
Отлично и быстро сделал работу, результатом доволен!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо :)

Заявки фрилансеров

modx-services
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад

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