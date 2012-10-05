Здравствуйте Нужно создать красивый продающий сайт. Нужен понятный и красивый интерфейс и максимальная легкость покупки. Будет представлен не дорогой но интересный товар (500 - 1000 рублей) рассчитанный на ...
Перенести инфу со старого сайта на новый шаблон
1) необходимо перенести инфу со старого сайта на новый шаболон( шаблон доработать: убрать некоторые блоки.)
2)добавить 2 языка
3) разместить новый сайт на старом адресе
4) адаптировать сайт к раскрутке
5) просчитать стоимость и сроки раскрутки
6) разработать лого или предложить уже имеющиеся
номер шаблона 37707
старый сайт www.positive-trade.ru
Какова цена, способ оплаты, сроки?
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