Сайт на Joomla

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Закрыт22 заявки187 просмотров

Нужен сайт стандартный функционал на joomla. Пишите предложения и цены. Тз исполнителю. Цена за проект от 2500р. Дизайн в псд есть.

Joomla
13 лет назад
safonof_dmitriy
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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