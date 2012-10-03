Интернет-магазин под ключ

Добрый день! Интересует создание интернет магазина под клю чили делать все кроме дизайна и наполнения, так что рассмотрел бы два варианта. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. Дизайнер есть который все отрисует. От Вас необходимо: примерные сроки выполнения, стоимость работы. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта, так же есть еще несколько направлений для которых необходимы сайты, так что сотрудничество может быть долгосрочным. Пожалуйста так же присылайте примеры Ваших работ