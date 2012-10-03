Интернет-магазин под ключ

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Закрыт29 заявок197 просмотров

Добрый день! Интересует создание интернет магазина под клю чили делать все кроме дизайна и наполнения, так что рассмотрел бы два варианта. Объем не очень большой, в основном тюнинг и кузовные запчасти, раньше пользовались магазином на джомле, но можно и на другом варианте остановится. Дизайнер есть который все отрисует. От Вас необходимо: примерные сроки выполнения, стоимость работы. В дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению сайта, так же есть еще несколько направлений для которых необходимы сайты, так что сотрудничество может быть долгосрочным. Пожалуйста так же присылайте примеры Ваших работ

13 лет назад
maksimpetrof
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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